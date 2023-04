Bayern Monaco-Manchester City, Guardiola: “Abbiamo superato un rivale incredibile” (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Manchester City ha conquistato il pass della semifinale di Champions League sconfiggendo il Bayern Monaco dopo i 180 minuti di gara giocati tra andata e ritorno. All’Allianz Arena di Monaco, la squadra di Pep Guardiola ha giocato tatticamente un’ottima partita, nonostante il vantaggio già ampio dell’andata. Grande protagonista sicuramente e ancora una volta Haaland: dapprima ha sprecato un calcio di rigore (tirato alto), quindi ha segnato il vantaggio che ha aperto la partita. Un goal che ha spezzato le speranze di rimonta dei tedeschi che riescono poi a pareggiare con un rigore ma senza scalfire la qualificazione degli inglesi. In semifinale incontreranno il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Nel post partita di Bayern ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 20 aprile 2023) Ilha conquistato il pass della semifinale di Champions League sconfiggendo ildopo i 180 minuti di gara giocati tra andata e ritorno. All’Allianz Arena di, la squadra di Pepha giocato tatticamente un’ottima partita, nonostante il vantaggio già ampio dell’andata. Grande protagonista sicuramente e ancora una volta Haaland: dapprima ha sprecato un calcio di rigore (tirato alto), quindi ha segnato il vantaggio che ha aperto la partita. Un goal che ha spezzato le speranze di rimonta dei tedeschi che riescono poi a pareggiare con un rigore ma senza scalfire la qualificazione degli inglesi. In semifinale incontreranno il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Nel post partita di...

