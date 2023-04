Bayern Monaco-Manchester City (1-1): analisi tattica e considerazioni (Di giovedì 20 aprile 2023) Si chiude con un pareggio per 1-1 il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Manchester City, oggetto della nostra analisi tattica. In virtù del successo dell’andata, la squadra di Guardiola avanza alle semifinali, dove incontrerà nuovamente il Real Madrid, come nella passata stagione. I bavaresi, invece, vengono eliminati a questo punto della competizione per il terzo anno di fila. Davanti al caldissimo pubblico dell'”Allianz Arena”, però, i padroni di casa danno prova di cuore e voglia, lottando fino all’ultimo minuto. Gli ospiti, pur giocando in maniera non brillantissima riescono a portarsi avanti al 57°, con la solita combo vincente: assist di De Bruyne e gol di Haaland. Al minuto 83, risponde Kimmich su rigore. Scopriamo insieme lo sviluppo di questo ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 20 aprile 2023) Si chiude con un pareggio per 1-1 il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra, oggetto della nostra. In virtù del successo dell’andata, la squadra di Guardiola avanza alle semifinali, dove incontrerà nuovamente il Real Madrid, come nella passata stagione. I bavaresi, invece, vengono eliminati a questo punto della competizione per il terzo anno di fila. Davanti al caldissimo pubblico dell'”Allianz Arena”, però, i padroni di casa danno prova di cuore e voglia, lottando fino all’ultimo minuto. Gli ospiti, pur giocando in maniera non brillantissima riescono a portarsi avanti al 57°, con la solita combo vincente: assist di De Bruyne e gol di Haaland. Al minuto 83, risponde Kimmich su rigore. Scopriamo insieme lo sviluppo di questo ...

