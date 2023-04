Bat | accusa | abusi sulla nipote di 8 anni | arrestato 70enne Polizia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NoiNotizie : Bat #Puglia , accusa: abusi sulla nipote di 8 anni, arrestato 70enne -

... in sei anni persi in Puglia quasi 29mila lavoratori Attualità [ 07/04/2023 ] L': frode all'... a Bari 34.464 ( - 1976), seguono Brindisi 21.018 ( - 1178), Lecce 18.1237 ( - 982),17.878 ( - ...Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo ...... con questaè stato arrestato lo zio della minore, 58 anni. L'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, firmata dal gip del tribunale di Trani (), è stata eseguita dai carabinieri ...

Bat, accusa: abusi sulla nipote di 8 anni, arrestato 70enne Noi Notizie

Un uomo di 70 anni è agli arresti domiciliari, misura eseguita dalla polizia. È accusato di avere usato violenza sessuale nei confronti della nipote di 8 anni. La bambina, in una lettera alla mamma co ...Sei righe, poche parole scritte con la penna nera, in stampatello su un foglietto bianco che ha ripiegato e lasciato nella sua stanza e su cui ha scritto: «Un segreto per mamma».