Basta con il buonismo gigione della sinistra spuntata Così si alimenta un razzismo strisciante e pernicioso

Parlar chiaro in politica è una contraddizione in termini, andare al centro, al cuore del problema è un'impresa titanica se poi alla realtà delle affermazioni si associano i ceselli linguistici dell'interpretazione. Nessuno è esente da questa trasversale mistificazione e nell'esplicitazione dei conflitti degli schieramenti, sempre più simili a tifoserie, ogni forma di aggressione al limite dell'insulto non solo è consentita ma addirittura auspicabile, come fosse un merito smantellare qualsiasi ragionamento dell'avversario sulla base di convinzioni personali, parziali.