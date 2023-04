Bassano Romano – Il 22 Franco Arminio presenta “Sacro Minore”

(Di giovedì 20 aprile 2023) Piccoli Comuni, il 22 Aprile a” – Appuntamento, a ingresso gratuito, alle ore 16.30 presso Villa Giustiniani – Circa il 59% della superficie italiana è occupato da aree interne in cui risiedono oltre 13 milioni di cittadini. Si tratta in tutto di circa 4.000 Comuni definiti ultraperiferici in base alla distanza dai servizi base come salute e istruzione. Territori sempre più a rischio spopolamento, specie nel Mezzogiorno, dove il fenomeno della migrazione diventa il simbolo di una crisi economica e sociale il cui impatto rischia di spazzare via preziose tradizioni e storie identitarie dell’Italia. Di questi temi tratta “”, edito da Einaudi, ultimo libro di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... P_Springhetti : RT @FSC_unisal: ??????? Tre mini-laboratori di giornalismo online, fotografia di ritratto e linguaggio radiofonico. Ospiti di questa intensa m… - FSC_unisal : ??????? Tre mini-laboratori di giornalismo online, fotografia di ritratto e linguaggio radiofonico. Ospiti di questa i… - lacittanews : Dopo intere settimane in cui non si è saputo granchè su dove si trovasse, Gisella Cardia è riapparsa a Trevignano.… - AGR_web : Il 22 Aprile a Bassano Romano Franco Arminio presenta “Sacro Minore” Circa il 59% della superficie italiana è occup… - redontuscia : #BassanoRomano #bassanoromano Piccoli Comuni, il 22 Aprile a Bassano Romano Franco Arminio presenta “Sacro Minore” -

Circa il 59% della superficie italiana è occupato da aree interne in cui risiedono oltre 13 milioni di cittadini. Si tratta in tutto di circa 4.000 Comuni definiti ultraperiferici in base alla ...... Gabriella Gentile " desidero rivolgere un caloroso ringraziamento ai dirigenti scolastici degli istituti Orioli e Ruffini di Viterbo, Meucci di Ronciglione e, Midossi di Civita ...... Gabriella Gentile - desidero rivolgere un caloroso ringraziamento ai dirigenti scolastici degli istituti Orioli e Ruffini di Viterbo, Meucci di Ronciglione e, Midossi di Civita ...

Bassano Romano - Il 22 Franco Arminio presenta “Sacro Minore ... RomaDailyNews

Circa il 59% della superficie italiana è occupato da aree interne in cui risiedono oltre 13 milioni di cittadini. Si tratta in tutto di circa 4.000 Comuni definiti ultraperiferici in base alla distanz ...Colpo ai danni della Orocatena di Bassano: i ladri hanno bloccato le vie d'acccesso al sito con auto rubate in zona e dal magazzino del Comune. A febbraio un colpo simile nella vicina Romano d'Ezzelin ...