Basquiat dello stilista Valentino in vendita per 45 milioni di dollari

(Di giovedì 20 aprile 2023) I proventi dellaandranno in parte a beneficio dell'Accademia, fondata nel 2013 Una grande tela di Jean-Michel(1960-1988), proveniente dalla collezioneGaravani, sarà venduta all’asta da Christie’s il 15 maggio a New York con un base di partenza di oltre 45di. La stima colloca l’opera dal titolo “El Gran Espectaculo (The Nile)” del 1983 tra i pezzi più costosi del giovane artista afroamericano considerato il padre del graffitismo. I proventi dellaandranno in parte a beneficio dell’Accademia, fondata nel 2013 per promuovere l’eccellenza, rafforzare la cultura aziendale e dare supporto e ispirazione ai giovani talenti nei percorsi ...