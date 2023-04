Basket | Trieste | Davis fa ricorso contro la sospensione per doping

Leggi su sportface

(Di giovedì 20 aprile 2023) “Coreyha deciso di ricorrereil provvedimento diaffidando mandato in tal senso al proprio avvocato”. Lo annuncia in una nota la Pallacanestro, dopo la positività a unllo anti(cocaina metabolita: benzoylecgonina) che ha fatto scattare lain via cautelare. “La società auspica una rapida risoluzione della vicenda che permetta al gruppo squadra di preparare al meglio lo scorcio finale di stagione. Per quanto riguarda Corey, Pallacanestroattende che il giocatore dimostri la sua estraneità ai fatti, in quanto la società si identifica pienamente con i principi della sana attività agonistica e sportiva, non avallando in nessun modo l’assunzione di sostanze illegali”. ...