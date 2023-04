Barella, ‘che bel giocatore’! Timbro e firma sull’Inter semifinalista (Di giovedì 20 aprile 2023) Barella ha trascinato l’Inter nel doppio confronto contro il Benfica nei quarti di finale di Champions League. Due prove sontuose condite da due gol favolosi LA firma ? Vent’anni dopo è di nuovo Euroderby di Champions League. Milano nuovamente alla ribalta con Inter e Milan che si giocheranno il penultimo atto della coppa più importante col sogno Istanbul all’orizzonte. I nerazzurri, ieri sera, hanno risolto la pratica Benfica. Dopo lo 0-2 dell’andata firmato Barella-Lukaku, la squadra di Simone Inzaghi ha pareggiato 3-3 in casa. In gol sempre Nicolò Barella, seguito a ruota dal duo argentino Lautaro Martinez e Joaquin Correa (vedi focus). Due timbri contro i lusitani per il centrocampista sardo, uno più bello dell’altro: il primo di testa al da Luz, il secondo con una conclusione a giro di sinistro ... Leggi su inter-news (Di giovedì 20 aprile 2023)ha trascinato l’Inter nel doppio confronto contro il Benfica nei quarti di finale di Champions League. Due prove sontuose condite da due gol favolosi LA? Vent’anni dopo è di nuovo Euroderby di Champions League. Milano nuovamente alla ribalta con Inter e Milan che si giocheranno il penultimo atto della coppa più importante col sogno Istanbul all’orizzonte. I nerazzurri, ieri sera, hanno risolto la pratica Benfica. Dopo lo 0-2 dell’andatato-Lukaku, la squadra di Simone Inzaghi ha pareggiato 3-3 in casa. In gol sempre Nicolò, seguito a ruota dal duo argentino Lautaro Martinez e Joaquin Correa (vedi focus). Due timbri contro i lusitani per il centrocampista sardo, uno più bello dell’altro: il primo di testa al da Luz, il secondo con una conclusione a giro di sinistro ...

