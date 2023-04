Barcellona: Sinner centra i quarti, ma che fatica! (Di giovedì 20 aprile 2023) Ha raschiato il fondo del barile delle energie e si è rifiutato di perdere una partita che dopo il primo set si era messa maluccio. E per la settima volta in stagione (su otto tornei disputati) si è ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 20 aprile 2023) Ha raschiato il fondo del barile delle energie e si è rifiutato di perdere una partita che dopo il primo set si era messa maluccio. E per la settima volta in stagione (su otto tornei disputati) si è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ESORDIO ?? A BARCELLONA! ???? Jannik Sinner batte in due set l'argentino Diego Schwartzman e strappa il pass per gli… - Eurosport_IT : JANNIK AI QUARTIIIIII! ???? Con un po' di sofferenza Sinner batte Nishioka e passa il turno a Barcellona! ????????… - BomprezziMarco : RT @tvdellosport: Sinner accede tra i migliori otto dell’ATP di Barcellona, battendo in tre set (6-1, 4-6, 6-3) il giapponese Nishioka. Ai… - OA_Sport : ATP Barcellona, ora il tabellone diventa duro per Jannik Sinner. Diverse rivincite all’orizzonte - - infoitsport : Sinner ai quarti a Barcellona. Parte forte, poi soffre e chiude 2 -

La marcia di Sinner a Barcellona, l'azzurro ai quarti AGI - I crampi e una condizione fisica approssimativa non fermano il cammino di Jannik Sinner che approda ai quarti di finale a Barcellona. Al torneo 'Barcelona Open Banc Sabadell', torneo Atp 500 con un montepremi pari a 2.722.480 euro, che si disputa sulla terra rossa del Real Club de ... Barcellona: Sinner centra i quarti, ma che fatica! Sinner, continua a giocare male e cede nuovamente la battuta (3 - 1) ma Nishioka non ne approfitta (3 - 2). Dopo quattro break di fila Jannik tiene il proprio turno di servizio, riaggancia il suo ... Atp Barcellona, Sinner stacca il pass per i quarti: Nishioka ko BARCELLONA (SPAGNA) - Jannik Sinner c'è: il 21enne altoatesino vola ai quarti di finale del ' Barcelona Open Banc Sabadell ', Atp 500 da 2.722.480 euro che si sta disputando sulla terra rossa del Real ... AGI - I crampi e una condizione fisica approssimativa non fermano il cammino di Jannikche approda ai quarti di finale a. Al torneo 'Barcelona Open Banc Sabadell', torneo Atp 500 con un montepremi pari a 2.722.480 euro, che si disputa sulla terra rossa del Real Club de ..., continua a giocare male e cede nuovamente la battuta (3 - 1) ma Nishioka non ne approfitta (3 - 2). Dopo quattro break di fila Jannik tiene il proprio turno di servizio, riaggancia il suo ...(SPAGNA) - Jannikc'è: il 21enne altoatesino vola ai quarti di finale del ' Barcelona Open Banc Sabadell ', Atp 500 da 2.722.480 euro che si sta disputando sulla terra rossa del Real ... LIVE Sinner-Nishioka, ATP Barcellona 2023 in DIRETTA: l'azzurro subito in campo alle 11.00 OA Sport Barcellona: Sinner centra i quarti, ma che fatica! E per la settima volta in stagione (su otto tornei disputati) si è qualificato per i quarti di finale. Jannik Sinner ci è riuscito anche nel “Barcelona Open Banc Sabadell” (ATP 500 -montepremi ... ATP Barcellona 2023: Jannik Sinner ancora dolorante, ma batte Nishioka in tre set Direttamente al secondo turno - piuttosto convincente per Lorenzo Musetti nel “Barcelona Open Banc Sabadell” (ATP 500 - montepremi 2.722.480 euro) che si sta disputando sulla terra rossa del Real Club ... E per la settima volta in stagione (su otto tornei disputati) si è qualificato per i quarti di finale. Jannik Sinner ci è riuscito anche nel “Barcelona Open Banc Sabadell” (ATP 500 -montepremi ...Direttamente al secondo turno - piuttosto convincente per Lorenzo Musetti nel “Barcelona Open Banc Sabadell” (ATP 500 - montepremi 2.722.480 euro) che si sta disputando sulla terra rossa del Real Club ...