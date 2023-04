Barcellona | Messi potrebbe tornare | possibile un biennale da 25 milioni

(Di giovedì 20 aprile 2023) Ile Lionelro ritrovarsi. Secondo il sito del quotidiano Sport la volontà da entrambe le parti sarà decisiva per riportare l’argentino in blaugrana. Per il giornale catalanodovrebbe percepire circa 25di lordi a stagione, più o meno 13 netti l’anno firmando un contratto, ma con un’opzione che, se esercitata,liberare il campione del mondo nel 2024. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Ini… - scaccomario1 : @MarcoPiccolroaz @Marco_Rogerio_ @EdoardoMecca1 La fortuna di iniziare ad allenare il Barcellona di Messi e dei cal… - Arrivabond : RT @Kulusecsi: Sto fumando come il motore della Ferrari,per arrivare in finale noi dovevamo farci 180 minuti fissi o col barcellona di Mess… - ireneomafferri : RT @Kulusecsi: Sto fumando come il motore della Ferrari,per arrivare in finale noi dovevamo farci 180 minuti fissi o col barcellona di Mess… - gabbooo24 : RT @Kulusecsi: Sto fumando come il motore della Ferrari,per arrivare in finale noi dovevamo farci 180 minuti fissi o col barcellona di Mess… -

I primidell'anno ci hanno raccontato storie alternative piene di significati. A Delray Beach è ... si stava allenando aquando ha deciso di iscriversi alle qualificazioni dell'ATP 500 ...DEVE VENDERE - Per tesserareilin estate deve usare la forbice per tagliare i costi. Come scrive Calcio e Finanza la situazione attuale ha stabilito la cifra massima di monte ...Commenta per primo Il forte entusiasmo per il possibile ritorno diè stato smorzato dal presidente de La Liga , Javier Tebas . I blaugrana, al momento, secondo Tebas, non sono in grado di riportare, ma il presidente spera anche che La Pulce ...

Messi al Barcellona, si tratta sullo stipendio. Ma c'è l'ostacolo del limite salariale Calciomercato.com

Rafael Nadal salterà anche il Masters 1000 di Madrid. Non è ancora pronto a tornare in campo il fuoriclasse spagnolo, la cui ultima presenza risale ormai al giorno della debacle agli Australian Open, ...Tocca a Jannik Sinner aprire il programma degli italiani in campo per questo giovedì 20 aprile 2023. Il n. 1 italiano sarà protagonista a Barcellona alle ore 11.00 come primo match sul campo “Rafa Nad ...