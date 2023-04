Barcellona, incontro Laporta-Ceferin sul caso Negreira: il club blaugrana si professa innocente (Di giovedì 20 aprile 2023) Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha incontrato in Slovenia il numero uno dell’Uefa Aleksandr Ceferin. Tema dell’incontro il caso Negreira, oggetto di polemiche in Spagna e non solo per le accuse mosse al club blaugrana che avrebbe comprato gli arbitri per assicurarsi direzioni favorevoli. Laporta ha ribadito a Ceferin l’innocenza del club, dopo aver esposto le proprie ragioni nei giorni scorsi anche ai 40 club professionistici spagnoli e al presidente della Liga Javier Tebas. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 aprile 2023) Il presidente del, Joan, ha incontrato in Slovenia il numero uno dell’Uefa Aleksandr. Tema dell’il, oggetto di polemiche in Spagna e non solo per le accuse mosse alche avrebbe comprato gli arbitri per assicurarsi direzioni favorevoli.ha ribadito al’innocenza del, dopo aver esposto le proprie ragioni nei giorni scorsi anche ai 40professionistici spagnoli e al presidente della Liga Javier Tebas. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE Sinner-Nishioka, ATP Barcellona 2023 in DIRETTA: alle 11 il via dell’incontro - - Bertolca10 : A Barcellona buon esordio per Jannik #Sinner. Battuto El Peque Schwartzman in 6-2, 6-4. Qualche preoccupazione per… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Incontro con il Barcellona, in ballo Lenglet, Umtiti ed Eric Garcia - petrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Incontro con il Barcellona, in ballo Lenglet, Umtiti ed Eric Garcia - susydigennaro : RT @napolimagazine: INTER - Incontro con il Barcellona, in ballo Lenglet, Umtiti ed Eric Garcia -