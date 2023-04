Barcellona e Real Madrid: qual’era la squadra del regime? (Di giovedì 20 aprile 2023) Negli ultimi giorni Barcellona e Real Madrid si sono accusate a vicenda di essere stati “la squadra del regime” di Franco. Chi ha ragione? Negli ultimi giorni l’alleanza politica tra Barcellona e Real Madrid – insieme alla Juve gli ultimi sostenitori della Superlega – sembra essere scomparsa. In una conferenza stampa in cui il presidente del Barça Laporta ha parlato del caso Negreira, ha lanciato un’accusa molto dura nei confronti della Casa Blanca, arrivando a dire che era ed è «Una squadra di regime». Il Real Madrid ha risposto per le rime, con un tweet in cui riportava le parole del presidente blaugrana, per poi domandarsi quale fu la vera squadra del ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Negli ultimi giornisi sono accusate a vicenda di essere stati “ladel” di Franco. Chi ha ragione? Negli ultimi giorni l’alleanza politica tra– insieme alla Juve gli ultimi sostenitori della Superlega – sembra essere scomparsa. In una conferenza stampa in cui il presidente del Barça Laporta ha parlato del caso Negreira, ha lanciato un’accusa molto dura nei confronti della Casa Blanca, arrivando a dire che era ed è «Unadi». Ilha risposto per le rime, con un tweet in cui riportava le parole del presidente blaugrana, per poi domandarsi quale fu la veradel ...

