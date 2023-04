Bankitalia | ' l' economia va meglio | il Def è coerente'

(Di giovedì 20 aprile 2023) "Il quadro di breve termine" dell'italiana "appare lievemente più favorevole rispetto a quello sottostante alle nostre ultime proiezioni pubblicate a gennaio" (Pil dello 0,6% nell'anno in ...

... sono nel complesso "coerenti" con la situazione: lo ha detto il capo del dipartimentoe Statistica della Banca d'Italia, Sergio Nicoletti Altimari, in audizione al Senato sul Def. Nel Def "...... Sergio Nicoletti Altimari , nel corso dell'audizione presso le commissioni riunite di Senato e Camera, in merito all'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento die finanza ...'Sarebbero preferibili interventi strutturali' . L'esponente della Banca d'Italia, rispondendo alle domande dei senatori e dei deputati delle Commissioni bilancio riunite per le audizioni sul Def, ha ...

ROMA (ITALPRESS) – “Secondo le informazioni più recenti, l’indebolimento dell’attività economica potrebbe essere meno ...Palazzo Koch si attende una "seppur modesta" espansione dell'economia e ritiene le previsioni economiche contenute nel Def "coerenti con un quadro di breve termine favorevole": "L'inflazione continua ...