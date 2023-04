Banche | Pagliaro | “Con libro di Nattino abbiamo scoperto che anche i banchieri hanno un’anima”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 20 aprile 2023) Intervento alla presentazione di 'Borsa e Valori. Storia della Finnat dall'Ottocento ai giorni nostri' “Con ilsulla vita di Giampietroche. Non si è mai sottratto a nessuna domanda tranne a quelle riguardanti i suoi clienti, per tutelarne la riservatezza. Oltre al passato c’è molto futuro in questo. La storia della loro impresa incrocia un secolo, due guerre mondiali, crisi economiche devastanti, un secolo in cui alla fine la rendita ha avuto la meglio sul reddito da lavoro”. A dirlo Paolointervenendo alla presentazione deldi Giampietro, ‘Borsa e Valori. Storia della Finnat dall’Ottocento ...