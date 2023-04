Banche, Gianni Letta: “Nattino 5 generazioni con valori al servizio del lavoro” (Di giovedì 20 aprile 2023) Intervento alla presentazione del libro di Giampietro Nattino, 'Borsa e valori. Storia della Finnat dall'Ottocento ai giorni nostri' “I Nattino hanno vissuto più in Borsa che a casa. Nel titolo ‘Borsa e valori’ c’è la differenza tra queste generazioni e gli altri. I Nattino hanno lavorato in Borsa in 5 generazioni di vite, mettendo i valori al servizio del lavoro. I loro valori sono la serietà, la disciplina, la lealtà,la correttezza, il dovere, l’impegno, il lavoro, la sobrietà, la riservatezza e la fiducia”. A dirlo Gianni Letta intervenendo alla presentazione del libro di Giampietro Nattino, ‘Borsa e valori. Storia ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 aprile 2023) Intervento alla presentazione del libro di Giampietro, 'Borsa e. Storia della Finnat dall'Ottocento ai giorni nostri' “Ihanno vissuto più in Borsa che a casa. Nel titolo ‘Borsa e’ c’è la differenza tra questee gli altri. Ihanno lavorato in Borsa in 5di vite, mettendo ialdel. I lorosono la serietà, la disciplina, la lealtà,la correttezza, il dovere, l’impegno, il, la sobrietà, la riservatezza e la fiducia”. A dirlointervenendo alla presentazione del libro di Giampietro, ‘Borsa e. Storia ...

