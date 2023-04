Banche, Gianni Letta: "Nattino 5 generazioni con valori al servizio del lavoro" (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Labitalia) - "I Nattino hanno vissuto più in Borsa che a casa. Nel titolo 'Borsa e valori' c'è la differenza tra queste generazioni e gli altri. I Nattino hanno lavorato in Borsa in 5 generazioni di vite, mettendo i valori al servizio del lavoro. I loro valori sono la serietà, la disciplina, la lealtà,la correttezza, il dovere, l'impegno, il lavoro, la sobrietà, la riservatezza e la fiducia". A dirlo Gianni Letta intervenendo alla presentazione del libro di Giampietro Nattino, 'Borsa e valori. Storia della Finnat dall'Ottocento ai giorni nostri'. "Il libro di Giampietro Nattino - spiega - non è più un storia personale, ... Leggi su iltempo (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Labitalia) - "Ihanno vissuto più in Borsa che a casa. Nel titolo 'Borsa e' c'è la differenza tra questee gli altri. Ihanno lavorato in Borsa in 5di vite, mettendo ialdel. I lorosono la serietà, la disciplina, la lealtà,la correttezza, il dovere, l'impegno, il, la sobrietà, la riservatezza e la fiducia". A dirlointervenendo alla presentazione del libro di Giampietro, 'Borsa e. Storia della Finnat dall'Ottocento ai giorni nostri'. "Il libro di Giampietro- spiega - non è più un storia personale, ...

