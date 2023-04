Banca Ifis investirà sei milioni di euro per realizzare progetti sociali entro il 2024 (Di giovedì 20 aprile 2023) Per celebrare i primi quarant’anni di Banca Ifis, il presidente Ernesto Fürstenberg Fassio ha presentato il primo piano industriale integrato con il piano di sostenibilità, che prevede l’investimento di sei milioni di euro entro il 2024 per finanziare iniziative a sostegno della comunità e del territorio. I fondi saranno veicolati attraverso Kaleidos, un Social Impact Lab per la promozione dell’agenda sociale di Banca Ifis per il triennio 2022 – 2024. Un modo per incentivare la sostenibilità economica e sociale, valorizzando un modello economico sostenibile per le imprese, per il territorio e per le persone. «Quando sono entrato a far parte di Ifis volevo che il mio mandato avesse a cuore questi temi e che ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 20 aprile 2023) Per celebrare i primi quarant’anni di, il presidente Ernesto Fürstenberg Fassio ha presentato il primo piano industriale integrato con il piano di sostenibilità, che prevede l’investimento di seidiilper finanziare iniziative a sostegno della comunità e del territorio. I fondi saranno veicolati attraverso Kaleidos, un Social Impact Lab per la promozione dell’agenda sociale diper il triennio 2022 –. Un modo per incentivare la sostenibilità economica e sociale, valorizzando un modello economico sostenibile per le imprese, per il territorio e per le persone. «Quando sono entrato a far parte divolevo che il mio mandato avesse a cuore questi temi e che ...

