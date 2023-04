Banca Fucino, l'utile del 2022 sale a 17 milioni di euro (Di giovedì 20 aprile 2023) Banca Fucino chiude il 2022 con una crescita dell'utile a 17 milioni di euro contro 1,2 milioni del 2021. Come informa una nota, il cda dell'istituto di credito romano presieduto da Mauro Masi, ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 aprile 2023)chiude ilcon una crescita dell'a 17dicontro 1,2del 2021. Come informa una nota, il cda dell'istituto di credito romano presieduto da Mauro Masi, ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreadortenzio : Banca Fucino, l'utile del 2022 sale a 17 milioni di euro - #banche Economia - ANSA - fisco24_info : Banca Fucino, l'utile del 2022 sale a 17 milioni di euro: Spinta da margine di interesse e di intermediazione - silvia60598555 : RT @AlessandriniOTC: Oggi sono intervenuto alla III edi-zione di CapriPharma.Mio speech su come l’implementazione dei servizi in Farmacia n… - FutAndMeEsports : Oggi vi proponiamo 3 PERFECT LINK ?? Che ne pensate? Fateci sapere qui sotto nei commenti ??? Banca del Fucino Il gi… - AlessandriniOTC : Oggi sono intervenuto alla III edi-zione di CapriPharma.Mio speech su come l’implementazione dei servizi in Farmaci… -