Bambino piange per tutta la durata di un volo, passeggero adulto si mette anche lui a urlare: “Ho pagato un biglietto per avere un fottu** volo comodo” (Di giovedì 20 aprile 2023) Capita a tutti, prima o poi, di trovarsi un aereo con un bimbo molto piccolo che fa il bimbo molto piccolo, cioè piange. Come reagite? Con comprensione, frustrazione o rabbia? È accaduto anche su un volo Southwest Airlines, partito da Baltimora e diretto a Orlando, in Florida. Il fatto è che il Bambino non è stato l’unico a urlare perché, a un certo punto, pure un passeggero adulto ha iniziato a urlare, scatenando un grande caos a bordo che coinvolto gli altri passeggeri tra chi chiedeva di smetterla e chi sosteneva le ragioni del passeggero urlante e frustrato. Ovviamente il personale di bordo è subito intervenuto ma nulla da fare, il passeggero a continuato con la sua protesta a suon ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Capita a tutti, prima o poi, di trovarsi un aereo con un bimbo molto piccolo che fa il bimbo molto piccolo, cioè. Come reagite? Con comprensione, frustrazione o rabbia? È accadutosu unSouthwest Airlines, partito da Baltimora e diretto a Orlando, in Florida. Il fatto è che ilnon è stato l’unico aperché, a un certo punto, pure unha iniziato a, scatenando un grande caos a bordo che coinvolto gli altri passeggeri tra chi chiedeva di srla e chi sosteneva le ragioni delurlante e frustrato. Ovviamente il personale di bordo è subito intervenuto ma nulla da fare, ila continuato con la sua protesta a suon ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ludoquipresente : moonbin era un bambino cazzo mi piange il cuore?? - calftcurls : @brunett3g1rl io mi sento come il bambino che urla e piange - Melaion : Non bisogna parlaee in modo scurrile. La #Madonna si offende. #Gesù bambino piange. Pijialo in culo e statti zitto.… - Rosalba_Falzone : RT @parapampolo: @gisellebardot Gli hotel prima li ospitano in cambio di soldi, poi si lamentano! Se poi vai in vacanza e il bambino piang… - MariaLu91149151 : RT @parapampolo: @gisellebardot Gli hotel prima li ospitano in cambio di soldi, poi si lamentano! Se poi vai in vacanza e il bambino piang… -