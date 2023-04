Bambina scende dallo scuolabus e viene investita da un’auto | versa in condizioni gravissime

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 20 aprile 2023) Attimi di apprensione per la famiglia di unadi Cassino, che in queste ore sarebbe stataper strada. La piccola stava tornando a casa, quando scesache l’accompagnava è stata travolta da una macchina che viaggiava sulla strada del proprio cancello di casa. Subito l’operatore del pulmino scolastico ha allertato i soccorsi, con i sanitari del 118 che hanno dovuto subito attivare l’eliambulanza per lecritiche della stessa bimba.ndo: la dinamica Le fasi dell’incidente sono ancora tutte da verificare, ma sembra certo come la giovane fosse di ritorno dalla propria famiglia dopo le consuete ore scolastiche. Intorno all’ora di pranzo, il ...