Balneari, perché le concessioni sono un problema per l'Italia (Di giovedì 20 aprile 2023) Secondo una direttiva europea, devono essere affidate attraverso delle gare. Ma i governi hanno sempre posticipato l'applicazione. Ora una sentenza mette Roma alle strette Leggi su wired (Di giovedì 20 aprile 2023) Secondo una direttiva europea, devono essere affidate attraverso delle gare. Ma i governi hanno sempre posticipato l'applicazione. Ora una sentenza mette Roma alle strette

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paolo_arnone : @GiorgiaMeloni la vignetta del Fatto e' da querela perché attacca direttamente esponenti politici in disprezzo dell… - MiaomiaoCh : RT @laura_ceruti: Ma tutti i concessionari di stabilimenti balneari votano FdI? perché se no non si spiega perché al governo siano così i… - AntonioSassone7 : RT @Linkiesta: #Meloni e #Salvini litigano su tutto perché, in fondo, sono ancora in competizione Il gran casino su migranti, Pnrr, balnea… - FrancescoVilla2 : RT @LucillaMasini: Balneari, l'Ue boccia il rinnovo automatico delle concessioni, perché la procedura di selezione deve essere imparziale.… - laura_ceruti : Ma tutti i concessionari di stabilimenti balneari votano FdI? perché se no non si spiega perché al governo siano… -