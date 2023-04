Balneari | la Corte UE | No al rinnovo automatico delle concessioni

(Di giovedì 20 aprile 2023) Ladi giustizia dell'Unione Europea si pronuncia sullein Italia e impone uno stop alla linea del governo dicendo "no al". Secondo la"ledi occupazionespiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente". I giudici si sono espressi in merito alla vertenza in atto tra l'Autorità italiana garante della concorrenza e del mercato e il comune di Ginosa (Taranto): "I giudici nazionali e le autorità amministrative" italiane "sono tenuti ad applicare le norme pertinenti" del diritto europeo, "disapplicando le disposizioni nazionali non conformi", aggiunge la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : ?? La Corte di giustizia dell’Ue contro il rinnovo delle concessioni balneari. - riccardomagi : L'Italia rischia di essere deferita alla Corte di Giustizia UE per la proroga delle concessioni balneari,dopo 28 me… - Agenzia_Ansa : Pressing europeo affinché Roma si allinei con la direttiva Bolkestein nel campo delle concessioni balneari. La ques… - SanMarino_RTV : Corte Ue: no al rinnovo automatico delle #concessioni balneari - ILMARCHESE__ : RT @ultimora_pol: ?? Balneari, la Corte Ue boccia il rinnovo automatico delle concessioni: 'Devono essere oggetto di una procedura di selez… -

... "disapplicando le disposizioni nazionali non conformi", aggiunge la. .La sentenza delladi giustizia si aggiunge al già sostanzioso faldone a carico dell'Italia in materia di concessioni. Un pronunciamento della stessaUe del 2016 dove già si ...L'AQUILA - E' arrivato il giorno del giudizio sulla famigerata direttiva Bolkestein, che impone le gare per le concessioni: ladi giustizia europea si esprimerà tra poche ore, come almeno è stato annunciato, sul ricorso dell'Autorità italiana per la concorrenza contro le proroghe concesse senza appalto ...

Balneari, oggi la sentenza della Corte Ue: ecco qual è la posta in gioco per l'Italia Il Sole 24 ORE

Le concessioni di occupazione delle spiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente”. E’ quanto ha deciso ...L’AQUILA – E’ arrivato il giorno del giudizio sulla famigerata direttiva Bolkestein, che impone le gare per le concessioni balneari: la Corte di giustizia europea si esprimerà tra poche ore, come ...