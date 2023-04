Balneari, la Commissione: “Meloni ha assicurato a Breton che l’Italia applicherà le norme Ue. Ci sarà monitoraggio rigoroso” (Di giovedì 20 aprile 2023) Sulle concessioni Balneari la prima ministra italiana Giorgia Meloni nell’incontro con il commissario Thierry Breton la scorsa settimana “ha assicurato che le autorità nazionali in Italia applicheranno molto rapidamente la legislazione europea” e “procederanno ad allineare la legislazione nazionale italiana alle norme europee”. Modificando, quindi, la proroga inserita in extremis nel decreto Milleproroghe e censurata dal capo dello Stato .Lo ha detto una portavoce della Commissione europea durante il briefing quotidiano con la stampa, dopo la sentenza della Corte di giustizia Ue aggiungendo che “naturalmente effettueremo un monitoraggio diretto e molto rigoroso della situazione e saremo in costante contatto con le autorità italiane a questo proposito”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Sulle concessionila prima ministra italiana Giorgianell’incontro con il commissario Thierryla scorsa settimana “hache le autorità nazionali in Italia applicheranno molto rapidamente la legislazione europea” e “procederanno ad allineare la legislazione nazionale italiana alleeuropee”. Modificando, quindi, la proroga inserita in extremis nel decreto Milleproroghe e censurata dal capo dello Stato .Lo ha detto una portavoce dellaeuropea durante il briefing quotidiano con la stampa, dopo la sentenza della Corte di giustizia Ue aggiungendo che “naturalmente effettueremo undiretto e moltodella situazione e saremo in costante contatto con le autorità italiane a questo proposito”. ...

