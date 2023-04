Balneari | Foti | ' governo procederà con mappatura'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "La sentenza della Corte di giustizia europea sulle concessioniha stabilito un principio fondamentale che abbiamo continuato a sostenere: per applicare la Bolkestein deve esserci necessariamente ed esclusivamente una situazione di scarsità di risorse naturali. Con questa conferma, ila realizzare ladelle aree che è la condizione necessaria e sufficiente per vedere se questa direttiva andrà applicata oppure no". Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommasodurante Stasera Italia in onda su Rete4.