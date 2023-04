Balneari | Corte Ue | no rinnovo automatico concessioni

(Di giovedì 20 aprile 2023) (Adnkronos) – Ledi occupazione delle spiagge italiane “non possono essere rinnovate automaticamente”, ma devono essere “oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente”. Lo ricorda ladi Giustizia dell’Ue, in una sentenza relativa ad una causa che vede l’Agcm, l’autorità Antitrust, opposta al Comune di Ginosa, nel Tarantino. I giudici nazionali e le autorità amministrative, chiarisce laUe, “sono tenuti ad applicare le norme pertinenti di diritto dell’Unione, disapplicando le disposizioni di diritto nazionale non conformi alle stesse”. La vicenda nasce dalla legge italiana del 2018, che ha prorogato lefino alla fine del 2033. In forza di questa legge, il Comune di Ginosa nel 2020 ha rinnovato le...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : ?? La Corte di giustizia dell’Ue contro il rinnovo delle concessioni balneari. - ultimora_pol : ?? Balneari, la Corte Ue boccia il rinnovo automatico delle concessioni: 'Devono essere oggetto di una procedura di… - ilpost : La Corte di Giustizia Europea ha ribadito che l’Italia non può rinnovare automaticamente le concessioni balneari - sologiuma : RT @ultimora_pol: ?? Balneari, la Corte Ue boccia il rinnovo automatico delle concessioni: 'Devono essere oggetto di una procedura di selez… - TgLa7 : Balneari, il #Milleproroghe ha rimandato alle fine del 2024 alla messa a gara delle spiaggia -

LaUe boccia l'Italia sulla questione. 'Le concessioni di occupazione delle spiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente ma devono essere oggetto di una procedura di ...Oggi il ddl concorrenza in Cdm Sullo stesso argomento: Il frontale di Meloni con l'Ue: il CdS boccia la proroga delle concessioniMattarella richiama il governo sui: "Il ddl ...Con la sua sentenza, ladichiara, in primo luogo, che "la direttiva si applica a tutte le concessioni di occupazione del demanio marittimo, a prescindere, a tal proposito, dal fatto che esse ...

Balneari, Corte Ue: «No al rinnovo automatico delle concessioni» Corriere della Sera

(Adnkronos) – Le concessioni di occupazione delle spiagge italiane “non possono essere rinnovate automaticamente”, ma devono essere “oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente”. Lo ...Un nuovo stop al governo sulla proroga delle concessioni per i balneari. E questa volta suona molto come un ultimatum. "Le concessioni di occupazione delle spiagge italiane non possono essere rinnovat ...