Balneari | Corte Ue | no rinnovo automatico concessioni

(Di giovedì 20 aprile 2023) Ledi occupazione delle spiagge italiane "non possono essere rinnovate automaticamente", ma devono essere "oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente". Lo ricorda la ...

Mentre Matteo Salvini ipotizza proroghe alle concessionie indennizzi ai gestori di lidi, ladi giustizia europea boccia in modo fragoroso il ricorso del comune di Ginosa (Taranto) contro la direttiva Bolkestein, che obbliga alla messa a gara ..., laUe: 'No al rinnovo automatico delle concessioni' Le concessioni di occupazione delle spiagge italiane 'non possono essere rinnovate automaticamente', ma devono essere 'oggetto di ...... laeuropea di Giustizia ha confermato oggi a Lussemburgo che le concessioni demaniali agli stabilimentinon possono essere rinnovate automaticamente, ma devono essere messe a gara ...

Balneari, Corte Ue: "No al rinnovo automatico delle concessioni" TGCOM

“Tanto tuonò che…..piovve “, si potrebbe dire. I concessionari balneari, riuniti nel conclave permanente delle banalità e del falso racconto pubblico che quotidianamente divulgano, per l’ennesima volt ...La sentenza, sulla proroga decisa da un comune pugliese, avrà un impatto sul braccio di ferro tra Bruxelles e Roma sulle spiagge ...