Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ?? Balneari, la Corte Ue boccia il rinnovo automatico delle concessioni: 'Devono essere oggetto di una procedura di… - davcarretta : ?? La Corte di giustizia dell’Ue contro il rinnovo delle concessioni balneari. - ilpost : La Corte di Giustizia Europea ha ribadito che l’Italia non può rinnovare automaticamente le concessioni balneari - Eib63 : RT @you_trend: ?? La Corte di Giustizia dell'UE ha bocciato il rinnovo automatico delle concessioni #balneari, sostenendo che queste debban… - paoloigna1 : RT @vitalbaa: La Corte di Giustizia europea pone l'ennesima grana per il governo: le concessioni balneari vanno messe a gara, nessuna proro… -

Nuovo capitolo sulla questione dei. Dall'Europa è arrivato, infatti, l'ennesimo richiamo sulle concessioni delle spiagge italiane che, stando alladi giustizia dell'Ue, "non possono essere rinnovate automaticamente ma ...La specifica si è resa doverosa. Di fronte a un'Europa che dice che non servono gare di appalto e l'Italia che non le organizza, nel Paese c'è chi ha seguito ...LaUe boccia l'Italia sulla questione. 'Le concessioni di occupazione delle spiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente ma devono essere oggetto di una procedura di ...

Balneari, Corte Ue: «No al rinnovo automatico delle concessioni» Corriere della Sera

Le concessioni di occupazione delle spiagge italiane “non possono essere rinnovate automaticamente”, ma devono essere “oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente”. Lo ricorda la Co ...Un nuovo stop al governo sulla proroga delle concessioni per i balneari. E questa volta suona molto come un ultimatum. "Le concessioni di occupazione delle spiagge italiane non possono essere rinnovat ...