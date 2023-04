... ossia per gli stabilimentiad esempio. A quel punto l'Autorità garante della concorrenza ... Il Tribunale ha quindi fatto ricorso allaUe sulla compatibilità delle norme nazionali con la ......della legge italiana che prevede la proroga automatica delle concessioni, facendo ... LaUe, invece, ricorda che le disposizioni Ue si applicano 'a tutte le concessioni di occupazione del ...È quanto ha deciso ladi Giustizia dell'Unione europea pronunciandosi su ricorso dell'Autorità garante della concorrenza contro il Comune di Ginosa. "I giudici nazionali e le autorità ...

Balneari, Corte Ue: «No al rinnovo automatico delle concessioni» Corriere della Sera

Nuova grana in arrivo dall'UE, niente concessioni balneari da rinnovare in automatico. Stop alle proroghe concesse senza appalto pubblico.La Corte Ue ha inviato una nota all'Italia in merito alle concessioni balneari ed ha indicato le modalità con cui dovrebbe avvenire il rinnovo ...