Balneari | Corte Ue gela l' Italia | bocciato il rinnovo automatico delle concessioni

Leggi su iltempo

(Di giovedì 20 aprile 2023) LaUe boccia l'sulla questione. “Ledi occupazionespiaggene non possono essere rinnovate automaticamente ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente. I giudici nazionali e le autorità amministrative sono tenuti ad applicare le norme pertinenti di diritto dell'Unione, disapplicando le disposizioni di diritto nazionale non conformi alle stesse” la sentenza pregiudiziale in risposta a un quesito posto dal Tar della Puglia in merito a un ricorso diretto all'annullamento della delibera del Comune di Ginosa. Secondo il diritto dell'Unione, per l'assegnazione didi occupazione del demanio marittimo, gli Stati membri devono applicare una procedura di selezione tra i candidati ...