Baiardo: ''Non posso dare la foto di Berlusconi se prima non parlo con Graviano'' (Di giovedì 20 aprile 2023) E potrebbe essere questo uno dei punti chiave da chiarire nella puntata speciale annunciata dal direttore del Tg La7 , Enrico Mentana , per domenica sera. Anche perché, così come ha riportato il ... Leggi su antimafiaduemila (Di giovedì 20 aprile 2023) E potrebbe essere questo uno dei punti chiave da chiarire nella puntata speciale annunciata dal direttore del Tg La7 , Enrico Mentana , per domenica sera. Anche perché, così come ha riportato il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Stefano___1970 : #Baiardo: ''Non posso dare la foto di @berlusconi se prima non parlo con #Graviano'' - AaronPettinari : Baiardo: ''Non posso dare la foto di Berlusconi se prima non parlo con Graviano'' - antimafia2000 : Baiardo: ''Non posso dare la foto di Berlusconi se prima non parlo con Graviano'' - GiancarloChir11 : Non è l'Arena, la sentenza: 'Giletti non andrà mai in Rai' - infoitcultura : Baiardo: «Scommetto: la Rai non firmerà mai con Giletti». E manda nuovi avvertimenti alla Palermo bene -