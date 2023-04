Bagnasco | “I figli sono un bene | ma sull’inverno demografico sono in gioco interessi di élite ristrette”

(Di giovedì 20 aprile 2023) “L’invernoè sotto gli occhi di tutti. Tranne di chi predica che siamo troppi e che la Terra si sta tragicamente esaurendo. Non credo a questa narrazione. Penso che siano in attogiganteschi a favore disempre piùdi profitto e di potere”. Parole dure quelle del cardinale Angelo, ex arcivescovo di Genova, alla Verità, che entrano nel tema delle culle vuote, tornato prepotentemente di attualità a fronte di dati disarmanti sulla denatalità crescente. E a un rinnovato impegno del governo a favore della natalità anche con una politica di detassazione per chi fa. Per la prima volta dall’unità d’Italia le nasciteal di sotto della soglia di ...

L'ex arcivescovo di Genova e presidente della Cei Angelo: "Servono politiche demografiche vere ma c'è chi predica che siamo troppi e che la Terra si sta esaurendo. Benedetto XVI spaventò chi voleva un mondo senza Gesù".Insegnante al Cavour, fondatrice del Pasfa e presidente della Casa di Riposo, Lidiaha avuto una lunga vita, "dedicata alla famiglia e alla comunità", come hanno sottolineato i...Ma le intimidazioni non mi fermano perché lotto per mia figlia e per idel Libano, per tutti ... Proprio la scorsa settimana in Commissione Difesa della Camera l'onorevoleè intervenuto ...

Il coordinatore di Forza Italia: "In coalizione per serietà e responsabilità". Ma guarda avanti: "Senza di noi al ballottaggio, ora non saremo abbandonati" ...