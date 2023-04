Azzeccatissima Vauro senza vergogna | plaude alla vignetta choc del Fatto

(Di giovedì 20 aprile 2023) Il vignettista pistoiese si compiace per la disgustosadel collega Natangelo pubblicata sul. "Satira vera e autentica". Poi il solito sproloquio contro il governo

Il vignettista pistoiese si compiace per la disgustosa vignetta del collega Natangelo pubblicata sul Fatto. "Satira vera e autentica". Poi il solito sproloquio contro il governo ...Vauro Senesi è stato intervistato dall’Adnkronos riguardo alle accese polemiche sollevate dalla pubblicazione della vignetta di Natangelo sulla prima pagina del Fatto Quotidiano di oggi. L’immagine ri ...