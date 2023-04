Az Alkmaar-West Ham in tv | date orari semifinali andata e ritorno Conference League 2022 2023

(Di giovedì 20 aprile 2023) AzHam si affronteranno nella semifinale di. Gli olandesi hanno vinto in rimonta ilcontro l’Anderlecht e l’hanno spuntata ai rigori sulla squadra belga. IlHam è andato sotto 1-0 in casa nel, dopo l’1-1 dell’, con il Gent ma ha ribaltato il risultato vincendo 4-1 grazie a tre gol in 8 minuti segnati da Paqueta, Rice e Antonio. La gara disi giocherà giovedì 11 maggio alle 21 in casa dell’Az. Ilandrà in scena la settimana successiva, giovedì 18 maggio alle 21 a Londra. SportFace.

Qualificate Fiorentina I RISULTATI Giovedì 20 aprile Az- Anderlecht: IN CORSO Fiorentina - Lech Poznan : (and. 4 - 1) FINALE 2 - 3 Nizza - Basilea: ore 21.00Ham - Gent: ore 21.00Allo stesso orario, anche AZed Anderlecht si daranno battaglia per l'accesso alle ... visto che da questa partita uscirà la rivale in semifinale, e conHam - Gent. Tutto perfettamente in ......- Defence Force 0 - 1 (Finale) Hadiya Hossana - Welayta Dicha 0 - 0 (*) EUROPA EUROPA CONFERENCE LEAGUE - PLAY OFF- Anderlecht 18:45 Fiorentina - Lech 18:45 Nizza - Basilea 21:00Ham - ...

Il West Ham si aggiunge a Fiorentina e AZ Alkmaar e accede alle semifinali di Conference League. Il Gent spaventa i londinesi, che pareggiano con Antonio e dilagano nella ripresa (segna anche Paquetà) ...Termina 2-0, 4-1 dopo i calci di rigore, il quarto di finale di Conference League tra AZ Alkmaar e Anderlecht: olandesi in semifinale ...