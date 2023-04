Awed | chi è l’ex fidanzata Ludovica Bizzaglia

(Di giovedì 20 aprile 2023), iscritto all’anagrafe con il nome di Simone Paciello, è un giovane youtuber nato a napoli nel 1996. Inizia la sua carriera sul Tubo quasi 10 anni fa, nel 2012, quando aveva solamente 16 anni: commentava quei programmi della televisione italiana che lui stesso considerava “trash”. Da qui parte, pian piano, la sua popolarità e quest’anno, nel 2021 è arrivato a partecipare all’Isola dei Famosi. Il naufrago in Honduras nel programma su Canale 5 condotto da Ilary Blasi ha spesso fatto parlare di sé per le sue relazioni. Tra le varie, sicuramente è da ricordare quella con l’attrice: scopriamo chi è.è un’attrice e scrittrice nata a Roma nel maggio 1996; coetanea del suo ex fidanzato, è oramai vicina al quarto di secolo. La giovane dai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ANYMORE77391699 : La Caldonazzo già la vedo come la new awed...chi vuole capire..capisca #isoladeifamosi #isola - CiupiSupporterr : GILLES CHE RIPORTA A GALLA I MOMENTI DI LITIGIO CON AWED. E CHI SE LO SCORDA QUELLO SCONTRO FRA TITANI. #ISOLA… - CiupiSupporterr : Chi sarà il nuovo PROVOLONE-MAN PERENNEMENTE FRIENDZONATO dell'isola dei famosi 2023? Isola 2021: Awed Isola 2022:… -

è il famoso youtuber napoletano Il successo su YouTube e oltre, noto anche come Simone Paciello, è uno youtuber ...Spoiler sulla nuova puntata: eccosono i ripetenti che si metteranno in gioco Il reality show ...i ripetenti che tornerano sui banchi di scuola per ripetere l'esame di quinta elementare sono, ...Eccoè Elisa Esposito, vip di Back to School e star di Italia 1. Curve da paura e fan in estasi. FOTO ... Insieme a lei vedremo anche altri protagonisti del mondo social, come ad esempio(al ...

Awed, tutto su di lui: età, carriera, social, fidanzata e vita privata MigliorBlog Notizie

Awed: Chi è il famoso youtuber napoletano Il successo su YouTube e oltre Awed, noto anche come Simone Paciello, è uno youtuber ...Giovedì 20 aprile 2023 nuovo appuntamento su Italia 1 per il programma di Federica Panicucci che vede i vip alle prese con l’esame di quinta elementare ...