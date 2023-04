Avengers: The Kang Dynasty, ecco quando partiranno le riprese del nuovo crossover dell'MCU (Di giovedì 20 aprile 2023) Nuove indiscrezioni sul quinto capitolo della saga degli Avengers, chiamato ufficialmente The Kang Dynasty. Adesso è spuntata una probabile data di inizio delle riprese. Dopo il colossale successo ottenuto da Avengers: Endgame tutti gli occhi dei fan sono puntati sul prossimo, grande crossover dell'MCU ovvero Avengers: The Kang Dynasty. Il nuovo villain introdotto nella serie TV Loki e poi apparso in Ant-Man and the Wasp Quantumania sarà dunque la prossima minaccia che gli eroi dovranno affrontare dopo Thanos. Stando a un recente report di Variety le riprese del film dovrebbero iniziare nella primavera del prossimo anno. Al momento, salvo cambiamenti di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 aprile 2023) Nuove indiscrezioni sul quinto capitoloa saga degli, chiamato ufficialmente The. Adesso è spuntata una probabile data di inizio. Dopo il colossale successo ottenuto da: Endgame tutti gli occhi dei fan sono puntati sul prossimo, grande'MCU ovvero: The. Ilvillain introdotto nella serie TV Loki e poi apparso in Ant-Man and the Wasp Quantumania sarà dunque la prossima minaccia che gli eroi dovranno affrontare dopo Thanos. Stando a un recente report di Variety ledel film dovrebbero iniziare nella primavera del prossimo anno. Al momento, salvo cambiamenti di ...

