Avatar 2, secondo nuovi aggiornamenti è costato la metà di quello che ha guadagnato (Di giovedì 20 aprile 2023) Avatar: La Via dell'Acqua sarebbe costato meno delle cifre ipotizzate, permettendo alla Disney di guadagnare il doppio rispetto alle spese. Avatar: La Via dell'Acqua ha raggiunto un incredibile successo al botteghino, il film è costato la metà di quello che ha guadagnato. secondo le nuove analisi, le spese sostenute per la realizzazione del film hanno superato di poco il miliardo di dollari. La pellicola di James Cameron ha debuttato nelle sale cinematografiche europee il 14 dicembre 2022, mentre in quelle statunitensi dal 16 dicembre successivo. Il sequel di Avatar ha battuto innumerevoli record, superando Avengers: Infinity War e diventando il terzo film di maggior incasso di tutti i tempi. Il lungometraggio vanta di alcuni dei ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 aprile 2023): La Via dell'Acqua sarebbemeno delle cifre ipotizzate, permettendo alla Disney di guadagnare il doppio rispetto alle spese.: La Via dell'Acqua ha raggiunto un incredibile successo al botteghino, il film èladiche hale nuove analisi, le spese sostenute per la realizzazione del film hanno superato di poco il miliardo di dollari. La pellicola di James Cameron ha debuttato nelle sale cinematografiche europee il 14 dicembre 2022, mentre in quelle statunitensi dal 16 dicembre successivo. Il sequel diha battuto innumerevoli record, superando Avengers: Infinity War e diventando il terzo film di maggior incasso di tutti i tempi. Il lungometraggio vanta di alcuni dei ...

