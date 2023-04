Auxerre vs Lille – probabili formazioni e ultime notizie

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 20 aprile 2023) Per cercare di continuare il suo recente periodo positivo con la quarta vittoria in Ligue 1, l’accoglie ilallo Stade de l’Abbé-Deschamps sabato 22 aprile pomeriggio. La squadra di Christophe Pelissier ha ottenuto un successo per 2-1 contro i detentori della Coupe de France, il Nantes, mentre le Dogue sono tornate a vincere con lo stesso punteggio contro il Montpellier HSC. Il calcio di inizio divsè previsto alle 17 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreSpesso affidabile tra i pali per il Nantes, il numero uno dei Canaris Alban Lafont ha dovuto rimpiangere un errore costoso nella sfida della scorsa settimana con l’, che ha scavalcato i detentori della Coupe de ...