Autovelox nel mirino del governo, nuove regole in arrivo? Cosa può cambiare (Di giovedì 20 aprile 2023) Salvini: "Al lavoro su revisione codice, contrario all'uso degli Autovelox per fare cassa". Ecco quanto fruttano i sistemi di controllo della velocità L'Autovelox finisce nel mirino del governo, con il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, che chiede di "intervenire in modo definitivo" sul loro utilizzo "per evitare gli usi impropri, visto che in alcuni casi vengono usati solo per fare cassa". "Bisogna trovare il modo – ha detto Salvini rispondendo al 'Question Time' alla Camera – di avere bilanci più sani senza pesare sulle tasche degli automobilisti e motociclisti senza realizzare una reale sicurezza stradale". Il ministro inoltre ribadisce che il Mit è "al lavoro per una revisione integrale del codice stradale che riguarderà anche la mobilità a 2 ruote e i monopattini che per molti sono ...

