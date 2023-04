Australia | l’eclissi totale del sole nelle immagini della Nasa – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 20 aprile 2023) Per un minuto una eclissi solareha trasformato in piena notte il giorno nella remota località di Exmouth, nel nord-est dell’. Che è diventata così uno dei pochi posti al mondo dove si è potuto contemplare nella sua interezza il fenomeno. Oltre 20 mila persone, secondo il canale pubblico Abc, si sono spostate a Exmouth, cittadina di tremila abitanti a 1.200 chilometri da Perth, per osservare. Il culmine, durato attorno al minuto, si è registrato alle 11.30 ora locale secondo l’Osservatorio di Perth. L’evento è stato definito «nitido e brillante». Laha pubblicato alcunedal telescopio su Twitter. LIVE: Watch a total solar eclipse inwith us! We're sharing live telescope views and answering your #Askquestions ...