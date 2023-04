Aurora Ramazzotti e l’allattamento del piccolo Cesare | “È proprio mio figlio”

(Di giovedì 20 aprile 2023) La nuova vita da neo mamma diè sempre più social. Dopo essersi presa una giusta pausa dal web, subito dopo aver dato alla luce ilAugusto, nato il 30 marzo scorso, la 26enne ha iniziato a postare qualche aggiornamento sulla sua routine insieme al neonato e al compagno Goffredo Cerza. Così, dopo aver pubblicato i primi scatti di famiglia tra le mura domestiche, condividendoli con la dolcissima frase “Due settimane fa sono nati anche mamma e papà”, e in cui ha mostrato il bambino addormentato tra le braccia del neopapà, il momento della nanna e le prime uscite all’aria aperta,torna su Instagram per parlare di un altro tema importante:al seno. Vi raccomandiamo... ...

Per lei e per la sua famiglia sono arrivati gli auguri di tanti amici vip, daa Cristina Marino (entrambe mamme da poco, la prima di Cesare Augusto e la seconda di Noè Roberto), ...Il 30 marzoe Goffredo Cerza sono diventati genitori del piccolo Cesare Augusto , regalando una grande gioia a tutta la loro numerosa famiglia, come i nonni Michelle Hunziker ed Eros...Un regalo davvero importante percon un significato profondo 'per tutta la vita'. Il gesto. Si sta godendo insieme al suo Goffredo Cerza la nuova vita da genitore e, nel caso specifico da mamma. Parliamo, ovviamente,...

Aurora Ramazzotti è conosciuta per la sua onestà. Ha pubblicato un selfie in intimo mostrando il corpo post parto dal messaggio profondo.Aurora Ramazzotti lo scorso 30 marzo 2023 è diventata mamma del piccolo Cesare Augusto, primogenito avuto insieme al compagno Goffredo Cerza. Dopo aver partorito in una clinica Svizzera, la coppia di ...