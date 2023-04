Augsburg-Stoccarda venerdì 21 aprile 2023 ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sowmyasofia : RT @periodicodaily: Augsburg vs Stoccarda – probabili formazioni - periodicodaily : Augsburg vs Stoccarda – probabili formazioni -

... mentre quella di Terzic fa visita a unoaltrettanto in difficoltà. Completano il programma delle 15:30 le gare tra Colonia e Mainz e Lipsia e. Alle 18:30 la classica tra Eintracht ...... Lipsia 48; Friburgo 47; Bayer Leverkusen 43; Eintracht, Mainz 41; Wolfsburg 39; Moenchengladbach, Werder Brema 32; Colonia 31;29; Bochum 26; Hoffenheim 25; Hertha 22; Schalke 21;...... per l'Union Berlino, che asfalta lo. Anche qui gol tutti nella ripresa: Becker, Behrens e l'autogol di Haraguchi. Passiamo ora ai pareggi: 2 - 2 tra Wolfsburg ed. Autogol di ...

Augsburg vs Stoccarda - probabili formazioni Periodico Daily

Distanza invariata in classifica tra i bavaresi e i gialloneri, con i primi che restano in testa a +2. Prosegue la lotta per la zona Champions League ...Ecco tutti i risultati della ventottesima giornata di Bundesliga 2022/23 e la classifica. Rallentamento in testa.