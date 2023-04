Ma questo progetto ambizioso ha un fine ancora più elevato, che si riassume nella strategia 'mission zero' , destinata ad annullare le emissioni di anidride carbonica in tutto il ciclo ...... che "non a caso ènella produzione" di questo tipo di carburanti. "La Germania, come sempre,... come le tedesche Porsche e", aggiunge il deputato leghista. "Trovare l'alternativa, ...... ovviamente, si tratta del numero uno di una casa importantissima, che ha bisogno disia in ... i giapponesi sarebbero già in netto ritardo rispetto alla concorrenza, basti pensare cheè ...

Audi: dalla Circuit Economy alla produzione in serie motori.money.it

Audi, leader premium in Italia punta su ecologia e decarbonizzazione. La Casa punta a sviluppare un ecosistema con 38 mila punti di ricarica.