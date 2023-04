Audi House of Progress, alla Design Week di Milano tra sostenibilità ed economia circolare (Di giovedì 20 aprile 2023) “Sono passati cinque anni da quando, dal primo stabilimento Carbon neutral di Audi usciva una vettura 100% elettrica”. A ricordarlo dal Fuorisalone di Milano, Fabrizio Longo, direttore di Audi Italia. Dal palco della kermesse meneghina, di cui la casa di Ingolstadt è partner da 10 anni, Longo e Michele Monaco, responsabile marketing di Audi Italia, hanno spiegato come l’azienda abbia intrapreso, grazie ad investimenti nell’energia rinnovabile (41% dell’approvvigionamento energetico) per i processi produttivi del Gruppo, cicli chiusi delle materie prime altamente energivore e rigenerazione dei materiali, un cammino verso riduzione della carbon footprint. Il management di Audi Italia, ha inoltre sottolineato come Audi sia l’unico brand premium al mondo a proporre in Europa una gamma EV ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) “Sono passati cinque anni da quando, dal primo stabilimento Carbon neutral diusciva una vettura 100% elettrica”. A ricordarlo dal Fuorisalone di, Fabrizio Longo, direttore diItalia. Dal palco della kermesse meneghina, di cui la casa di Ingolstadt è partner da 10 anni, Longo e Michele Monaco, responsabile marketing diItalia, hanno spiegato come l’azienda abbia intrapreso, grazie ad investimenti nell’energia rinnovabile (41% dell’approvvigionamento energetico) per i processi produttivi del Gruppo, cicli chiusi delle materie prime altamente energivore e rigenerazione dei materiali, un cammino verso riduzione della carbon footprint. Il management diItalia, ha inoltre sottolineato comesia l’unico brand premium al mondo a proporre in Europa una gamma EV ...

