"Atti indecenti in luogo pubblico": Cristiano Ronaldo rischia l'arresto | Video (Di giovedì 20 aprile 2023) Clamoroso, Cristiano Ronaldo rischia l'arresto in Arabia Saudita. Continua insomma il periodo negativo per il portoghese, 38 anni, che oltre all'arresto rischia l'espulsione dal Paese per "Atti indecenti in luogo pubblico". Il caso è deflagrato dopo la partita persa dall'Al Nassr, squadra in cui milita CR7, in casa dell'Al Hilal. Una sconfitta per 2-0 che arriva a stretto giro dopo il deludente 0-0 nella partita precedente. In virtù di questi risultati, appare molto difficile che l'Al Nassr possa vincere la Saudi Pro League: la capolista Al Ittihad ha tre punti di vantaggio e una partita in meno. Insomma, per Cristiano Ronaldo si sta defilando un fallimento totale. Ma come detto, il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Clamoroso,l'in Arabia Saudita. Continua insomma il periodo negativo per il portoghese, 38 anni, che oltre all'l'espulsione dal Paese per "in". Il caso è deflagrato dopo la partita persa dall'Al Nassr, squadra in cui milita CR7, in casa dell'Al Hilal. Una sconfitta per 2-0 che arriva a stretto giro dopo il deludente 0-0 nella partita precedente. In virtù di questi risultati, appare molto difficile che l'Al Nassr possa vincere la Saudi Pro League: la capolista Al Ittihad ha tre punti di vantaggio e una partita in meno. Insomma, persi sta defilando un fallimento totale. Ma come detto, il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Libero_official : Si afferra e si stringe i genitali in risposta ai tifosi che gli urlavano '#Messi', un'avvocata lo denuncia:… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Cristiano Ronaldo rischia l'arresto in Arabia - StefaniaFalone : RT @fanpage: Cristiano Ronaldo rischia l'arresto in Arabia - fanpage : Cristiano Ronaldo rischia l'arresto in Arabia -