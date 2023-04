“Attenzione se vi scrivono questo”. WhatsApp, la truffa del cellulare rotto e del nuovo numero (Di giovedì 20 aprile 2023) Preoccupazione tra le persone per quanto sta succedendo su WhatsApp, infatti una nuova truffa è stata scoperta dalla polizia postale che ha ora deciso di denunciare tutto pubblicamente. L’obiettivo è ovviamente quello di evitare problematiche molto serie, soprattutto se ad essere vittime è gente vulnerabile. Bisogna fare moltissima Attenzione se si riceve un messaggio preciso, quindi nel momento in cui doveste leggerlo sul vostro smartphone, occorrerà segnalare il tutto ed evitare di rispondere. Tutto è nato quando è arrivata una segnalazione da un’anziana, che ha letto questo messaggio su WhatsApp. Purtroppo la truffa rischia di provocare disagi anche economici e quindi la polizia sta cercando di fare prevenzione. Infatti, ha deciso di emanare un comunicato stampa per allertare i ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 aprile 2023) Preoccupazione tra le persone per quanto sta succedendo su, infatti una nuovaè stata scoperta dalla polizia postale che ha ora deciso di denunciare tutto pubblicamente. L’obiettivo è ovviamente quello di evitare problematiche molto serie, soprattutto se ad essere vittime è gente vulnerabile. Bisogna fare moltissimase si riceve un messaggio preciso, quindi nel momento in cui doveste leggerlo sul vostro smartphone, occorrerà segnalare il tutto ed evitare di rispondere. Tutto è nato quando è arrivata una segnalazione da un’anziana, che ha lettomessaggio su. Purtroppo larischia di provocare disagi anche economici e quindi la polizia sta cercando di fare prevenzione. Infatti, ha deciso di emanare un comunicato stampa per allertare i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... decalcomaria : onestamente spostare l’attenzione su profili che di proposito scrivono cose orribili in merito a questa situazione… - MenaHwang_ : Esatto volevo scriverlo segnalate e bloccate qualsiasi cosa brutta scrivono non commentate così facendo gli date so… - sathvrn : poi la frase “è il mio compleanno fammi gli auguri” sono ANNI che gliela scrivono solo per attirare la sua attenzio… - Fonti_Alb : @juanito92x Fa sempre ridere che quando scrivono sti tweet limitano sempre i commenti, fatalità. Consci pure loro c… - ASgrulletti : Chi mi fa dono della sua attenzione ricorderà l’On. Punto Pi, che con il ditino alzato, giorni mi e ci spiegava cos… -