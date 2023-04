ATP Monaco di Baviera 2023, Lorenzo Sonego cede in due set al cileno Cristian Garín (Di giovedì 20 aprile 2023) Lorenzo Sonego esce di scena nel secondo turno del torneo ATP 250 di Monaco di Baviera, in Germania: l’azzurro, testa di serie numero 6, perde negli ottavi contro il cileno Cristian Garín, che si impone per 6-3 7-6 (3) dopo un’ora e 48 minuti e sfiderà domani nei quarti il danese Holger Rune, numero 1 del seeding. Nel primo set i servizi sono dominanti per i primi quattro giochi, poi nel quinto game il cileno è costretto ad annullare un break point sul 30-40, ma poi si salva ai vantaggi. La situazione si ribalta nel sesto gioco, ma Sonego non riesce a cancellare la palla break e Garin scappa sul 4-2, confermando poi lo strappo a zero per il 5-2. Il sudamericano nel nono gioco va a servire per il set, risale dallo 0-30, e chiude sul 6-3 ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023)esce di scena nel secondo turno del torneo ATP 250 didi, in Germania: l’azzurro, testa di serie numero 6, perde negli ottavi contro il, che si impone per 6-3 7-6 (3) dopo un’ora e 48 minuti e sfiderà domani nei quarti il danese Holger Rune, numero 1 del seeding. Nel primo set i servizi sono dominanti per i primi quattro giochi, poi nel quinto game ilè costretto ad annullare un break point sul 30-40, ma poi si salva ai vantaggi. La situazione si ribalta nel sesto gioco, manon riesce a cancellare la palla break e Garin scappa sul 4-2, confermando poi lo strappo a zero per il 5-2. Il sudamericano nel nono gioco va a servire per il set, risale dallo 0-30, e chiude sul 6-3 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ubitennis : ATP Monaco: si ferma la corsa di Sonego, sconfitto da Garin - apicella57 : RT @quindicizero: MAMMA MIA FLAVIOOOOOOOO! ?? Flavio Cobolli batte Oscar Otte in 3 set e vola ai quarti di finale a Monaco, raggiungendo pe… - flamanc24 : RT @quindicizero: MAMMA MIA FLAVIOOOOOOOO! ?? Flavio Cobolli batte Oscar Otte in 3 set e vola ai quarti di finale a Monaco, raggiungendo pe… - fabbrica79 : RT @quindicizero: MAMMA MIA FLAVIOOOOOOOO! ?? Flavio Cobolli batte Oscar Otte in 3 set e vola ai quarti di finale a Monaco, raggiungendo pe… - apicella57 : RT @LorenzoAndreol4: Daje Flavioneeeee!!! #Cobolli batte il tedesco Otte 60 36 63 e vola per la prima volta ai quarti di un torneo ATP. Un… -