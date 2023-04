ATP Monaco | come cambia il tabellone di Cobolli dopo l’eliminazione di Zverev | occasione da sfruttare

(Di giovedì 20 aprile 2023) Flaviosi sta rendendo protagonista di una splendida cavalcata nel torneo ATP 250 di. Il tennista italiano si sta brillantemente distinguendo sulla terra rossa tedesca, dove ha superato le qualificazioni e poi ha infilato due successi nelprincipale contro l’australiano Jordan Thompson e il tedesco Oscar Otte. L’azzurro si è così sprinto fino ai quarti di finale ed è stato parecchio fortunato, perché si troverà di fronte un rivale sulla carta non così insuperabilel’australiano Christopher O’Connell Il 20enne, attuale numero 208 del ranking ATP, incrocerà il 28enne, numero 82 al mondo e reduce dall’impresa compiuta contro il fuoriclasse tedesco Alexander, ancora non al top della forma ed eliminato in due set dall’oceanico. Non ci sono precedenti tra i due giocatori ...

Flavio Cobolli sfiderà Christopher O'Connell nei quarti di finale dell'ATP 250 di Monaco di Baviera 2023, in programma dal 17 al 23 aprile. Prosegue il fantastico torneo del classe '02, che per la prima volta nella sua giovane carriera è nei quarti di un evento del circuito ATP. Un grande Flavio Cobolli approda ai quarti di finale del torneo ATP Monaco 2023. Il tennista italiano si rende protagonista di un'ottima prestazione, che gli consente di battere in tre set il tedesco Oscar Otte mediante il punteggio di 6-0 3-6 6-3.

Flavio Cobolli si sta rendendo protagonista di una splendida cavalcata nel torneo ATP 250 di Monaco. Il tennista italiano si sta brillantemente distinguendo sulla terra rossa tedesca, dove ha superato le qualificazioni e poi ha infilato due successi nel tabellone principale contro l'australiano Jordan Thompson e il tedesco Oscar Otte.