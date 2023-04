Atp Monaco 2023 | un ottimo Cobolli vola ai quarti di finale | Otte sconfitto in tre set

(Di giovedì 20 aprile 2023) Un grande Flavioapproda aididel torneo Atp di. Il tennista italiano si rende protagonista di un’ottima prestazione, che gli consente di battere in tre set il tedesco Oscarmediante il punteggio di 6-0 3-6 6-3 per raggiungere i, dove ora attende il vincente della sfida tra Alexander Zverev e l’australiano O’Connell. L’azzurro parte subito con il piede sull’accelerato, strappando immediatamente il servizio all’avversario per poi ritagliarsi altre tre palle break nel terzo game, mettendo a referto un secondo break a proprio favore. Il primo set, dunque, è completamente a senso unico tanto che nel quinto gioco arriva anche il terzo break consecutivo di Flavio, che chiude con un imponente e sorprendente 6-0. La reazione ...

