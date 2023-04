ATP Monaco 2023, Flavio Cobolli batte Otte ed è ai quarti di finale (Di giovedì 20 aprile 2023) Flavio Cobolli ci ha preso gusto. Il tennista azzurro si prende la quinta vittoria in carriera nel circuito ATP, la seconda in fila in questo torneo di Monaco di Baviera: dopo aver superato Jordan Thompson al debutto, il ventenne di Firenze, proveniente dalle qualificazioni, batte anche Oscar Otte per 6-0 3-6 6-3 ed arriva ai quarti di finale, dove potrebbe incrociare Alexander Zverev che deve prima battere Christopher O’Connell nelle prossime ore. Primo set praticamente senza prime per entrambi, ma a pagarne più le conseguenze è il padrone di casa, davvero tanto impreciso. Flavio legge immediatamente le difficoltà dell’avversario e inizia ad andare subito in pressing, strappando per tre volte di fila il servizio ad ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023)ci ha preso gusto. Il tennista azzurro si prende la quinta vittoria in carriera nel circuito ATP, la seconda in fila in questo torneo didi Baviera: dopo aver superato Jordan Thompson al debutto, il ventenne di Firenze, proveniente dalle qualificazioni,anche Oscarper 6-0 3-6 6-3 ed arriva aidi, dove potrebbe incrociare Alexander Zverev che deve primare Christopher O’Connell nelle prossime ore. Primo set praticamente senza prime per entrambi, ma a pagarne più le conseguenze è il padrone di casa, davvero tanto impreciso.legge immediatamente le difficoltà dell’avversario e inizia ad andare subito in pressing, strappando per tre volte di fila il servizio ad ...

