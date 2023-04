ATP Monaco 2023, buona la prima per Rune, O’Connell elimina Zverev e affronta Cobolli (Di giovedì 20 aprile 2023) Calato il sipario sulla giornata dedicata agli ottavi di finale dell’ATP250 di Monaco di Baviera. Sulla terra rossa teutonica, si sono tenuti match interessanti nei quali anche gli italiani hanno risposto presente. Il bilancio è stato di una vittoria e di una sconfitta. Flavio Cobolli ha sconfitto il padrone di casa Oscar Otte (n.94 del ranking) per 6-0 3-6 6-3 e raggiunto i quarti di finale del torneo bavarese (1° quarto in carriera a livello ATP) dove affronterà a sorpresa l’australiano Christopher O’Connell (n.82 del ranking). L’aussie, infatti, si è imposto contro Alexander Zverev (n.16 del ranking) per 7-6 (2) 6-4. Una prestazione sottotono di Sascha, non ancora nelle condizioni che lo avevano portato ai vertici della classifica mondiale. Niente da fare, invece, per Lorenzo Sonego. Il piemontese (n.45 del mondo) è ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) Calato il sipario sulla giornata dedicata agli ottavi di finale dell’ATP250 didi Baviera. Sulla terra rossa teutonica, si sono tenuti match interessanti nei quali anche gli italiani hanno risposto presente. Il bilancio è stato di una vittoria e di una sconfitta. Flavioha sconfitto il padrone di casa Oscar Otte (n.94 del ranking) per 6-0 3-6 6-3 e raggiunto i quarti di finale del torneo bavarese (1° quarto in carriera a livello ATP) dove affronterà a sorpresa l’australiano Christopher(n.82 del ranking). L’aussie, infatti, si è imposto contro Alexander(n.16 del ranking) per 7-6 (2) 6-4. Una prestazione sottotono di Sascha, non ancora nelle condizioni che lo avevano portato ai vertici della classifica mondiale. Niente da fare, invece, per Lorenzo Sonego. Il piemontese (n.45 del mondo) è ...

